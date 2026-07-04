Apuñalan a hombre en Colinas de Santiago; agresores escaparon en motocicleta

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 36 años fue apuñalado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, luego de ser interceptado cuando caminaba por calles del sector Casas de Bienestar, en la colonia Colinas de Santiago.

La agresión ocurrió alrededor de la medianoche del sábado sobre la calle Nueva Vizcaya. De acuerdo con la información recabada, la víctima, identificada como Vicente Ramos Flores, caminaba por el lugar cuando fue alcanzada por dos hombres que descendieron de una motocicleta y la atacaron con un arma blanca.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio, dejando lesionado a Vicente Ramos Flores sobre la misma vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a una institución médica para su valoración y atención especializada.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes. Además, desplegaron un operativo en el sector con el objetivo de localizar a los presuntos agresores.

Detalles confirmados

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil de la agresión.