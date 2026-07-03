Robo en taller de Monclova: delincuentes hurtan equipo especializado

MONCLOVA, COAH.- Amantes de lo ajeno volvieron a hacer de las suyas al irrumpir en un taller de la colonia Anáhuac, de donde sustrajeron costoso equipo de diagnóstico automotriz, herramientas especializadas y diversos accesorios, además de causar daños al sistema de videovigilancia para borrar toda evidencia del robo.

El atraco fue descubierto alrededor de las 11:30 horas de este viernes, cuando el propietario del negocio Autotrónica Silva, Raymundo García, llegó al establecimiento ubicado en el cruce de las calles Moctezuma y Maxtla y encontró el inmueble allanado.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con el afectado, quien informó que los delincuentes ingresaron por la parte frontal del negocio tras forzar el acceso.

Una vez dentro, los responsables se apoderaron de una computadora de diagnóstico automotriz de alto valor, pistolas de impacto, una planta para soldar, un taladro eléctrico, extensiones, diversa herramienta y una mochila color verde militar que contenía cableado y equipo especializado.

Antes de escapar, los ladrones causaron daños al sistema de cámaras de vigilancia, presuntamente con la intención de impedir que las imágenes facilitaran su identificación.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el robo se habría cometido durante la madrugada, aprovechando la escasa circulación de personas y la oscuridad para operar sin ser detectados.

Aunque los elementos preventivos realizaron recorridos por los alrededores en busca de algún sospechoso, no obtuvieron resultados positivos.

Finalmente, los oficiales orientaron al propietario para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado iniciará la carpeta de investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables del cuantioso robo.