Catean predio por desaparición de Mateo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, realizaron un cateo en un inmueble de la zona Centro de Monclova como parte de las investigaciones para localizar a Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, desaparecido desde el pasado 16 de octubre.

El operativo se llevó a cabo la tarde de este miércoles en una propiedad marcada con el número 709 de la calle Miguel Blanco, en su cruce con Juárez, donde las autoridades buscaban indicios que permitieran establecer el paradero del hombre.

Los agentes acudieron acompañados por personal de Servicios Periciales y con apoyo de elementos de la Policía Municipal.

La diligencia se realizó con una orden de cateo emitida por un juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, dentro de la causa penal 01-39/23-02-6-JC, relacionada con la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito.

Operativo de búsqueda en Monclova

De acuerdo con la información disponible, el inmueble fue inspeccionado con el objetivo de localizar a Mateo o encontrar restos humanos e indicios que pudieran contribuir a esclarecer su desaparición.

Durante las diligencias también se reportó la presencia de autoridades en un predio ubicado entre la calle Juárez y la avenida Constitución, donde presuntamente el desaparecido acostumbraba ingresar. En ese sitio, personal pericial realizó la búsqueda y recolección de evidencias.

Características de Mateo Sánchez Mauricio

Asimismo, trascendió que los investigadores efectuaron excavaciones en el lugar como parte de las labores de búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente qué fue localizado ni si los indicios recabados permitirán avanzar en la ubicación de Mateo.

El hombre fue reportado como desaparecido luego de salir de su domicilio en la zona Centro de Monclova, donde realizaba habitualmente diversas actividades.

Como señas particulares, cuenta con tatuajes en el pecho, un brazo y las muñecas, además de una cicatriz en la ceja derecha. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla color caqui, chaqueta gris, tenis blancos y gorra azul.

Las investigaciones continúan para establecer su paradero y determinar si los resultados del cateo aportan información relevante al caso.