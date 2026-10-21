Motociclista grave tras choque

Un motociclista permanece en estado crítico luego de estrellarse contra una camioneta la noche de este martes en el municipio de Frontera. Tras el impacto, el lesionado perdió el conocimiento y únicamente alcanzó a proporcionar su nombre antes de ser trasladado de urgencia a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en el cruce de la avenida Libertad y la calle Coahuila, donde el conductor de una motocicleta Italika negra, con placas E9Z B1, chocó contra una Chevrolet Captiva color guinda.

Identificación del involucrado

El motociclista fue identificado como José Luis Segura, mientras que la camioneta era conducida por José Mejía Hernández, de 70 años.

A consecuencia del impacto, Segura cayó sobre el pavimento y sufrió lesiones de gravedad. Personas que se encontraban en el sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Estado de salud del motociclista

Debido a las condiciones en que se encontraba, paramédicos lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde permanece bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, no se cuenta con mayores datos para establecer plenamente la identidad del lesionado ni localizar a sus familiares, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con ellos.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.