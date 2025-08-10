Autoridades Intervienen en Accidente Vial de Colonia 23 de Abril en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un accidente vial ocurrió la madrugada de este domingo en la colonia 23 de Abril, luego que un conductor omitió una señal de alto, lo que movilizó a las autoridades municipales.

El incidente se registró alrededor de las 05:30 horas en el cruce de las calles Álamo y Campesinos Unidos. Según el peritaje, el vehículo del responsable circulaba por la calle Álamo y no respetó la señal de alto, impactando al segundo automóvil que transitaba por Campesinos Unidos.

El primer vehículo involucrado es un Ford Fiesta modelo 2015, color azul, conducido por Adinael García Rodríguez. El segundo automóvil es un Chevrolet Monza 2001, color gris, con placas FPN-92-66, manejado por Brayan Jaziel Ramos Briseño.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, ambos autos quedaron con daños considerables. Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento, deslindar responsabilidades y ordenar el retiro de los vehículos para restablecer la circulación en la zona.