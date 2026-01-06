Le pega a moto al estacionarse en el centro de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de una conductora provocó un percance vial la mañana de este martes en calles del Centro de la ciudad, luego que impactó una motocicleta que se encontraba debidamente estacionada, dejando como saldo únicamente daños materiales.

El accidente se registró sobre la calle De la Fuente, casi en el cruce con Cuauhtémoc, cuando la conductora de una camioneta Ford F-150 intentó realizar una maniobra de estacionamiento sin percatarse de la presencia de la unidad de dos ruedas, la cual terminó con visibles daños tras el golpe.

La presunta responsable fue identificada como Flor del Carmen Ortiz Castañeda, de 34 años de edad, con domicilio en la calle José Ortiz de Domínguez número 1203, en la colonia Las Flores, quien conducía una camioneta Ford F-150 modelo 2014, color blanco.

La motocicleta afectada es una Vento Ryder 190, modelo 2023, en color negro con amarillo, la cual se encontraba estática al momento del impacto. El vehículo es propiedad de Alexander Coronado Contreras, de 19 años de edad, vecino de la calle Las Torres Mexicanas número 325, en la colonia Industrial.

Tras el choque, el joven motociclista solicitó la intervención de las autoridades, arribando al sitio elementos municipales para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. La circulación se vio parcialmente afectada durante algunos minutos mientras se evaluaban los daños.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. El caso quedó en manos de la autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades y determinar la reparación de los daños ocasionados.