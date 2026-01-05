Emergencia médica en Monclova: joven se desmaya tras discusión familiar

MONCLOVA, COAH.– Una discusión familiar registrada la tarde de ayer en un domicilio de la colonia Los Bosques provocó la movilización de cuerpos de auxilio, luego que una joven se desvaneciera de manera repentina, generando alarma entre sus familiares.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Papayo número 1847, donde una madre de familia sostuvo un altercado verbal con su hija, luego de revisar conversaciones en el teléfono celular de la joven.

En medio de la discusión, la joven presentó un episodio de desmayo, quedando inconsciente durante algunos minutos, por lo que se solicitó apoyo al número de emergencias.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se entrevistaron con la madre de la joven, identificada como Ana Lilia Rivera González. La mujer explicó lo ocurrido momentos antes y señaló que su hija se encuentra bajo seguimiento psicológico, aunque no cuenta con antecedentes recientes de crisis médicas que representaran un riesgo inmediato para su salud.

Los técnicos en urgencias médicas realizaron una valoración completa en el sitio, descartando lesiones visibles o síntomas de gravedad. Tras brindarle atención prehospitalaria, la joven reaccionó favorablemente, por lo que se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos preventivos tomaron conocimiento de los hechos, sin que se detectaran signos de violencia física ni se requiriera la intervención de corporaciones de seguridad. El incidente concluyó sin mayores complicaciones, quedando la joven bajo el cuidado de su madre.