Hombre sufre caída en su hogar en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La madrugada de este lunes se registró una movilización de cuerpos de auxilio en la colonia Primero de Mayo, luego que un adulto mayor sufrió una caída en el exterior de su vivienda, hecho que generó alarma entre vecinos y requirió la intervención de paramédicos y autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando José Pascual Silva Hernández, de 62 años de edad, perdió el equilibrio justo al intentar ingresar a su domicilio. El hombre cayó de su propia altura y se golpeó con fuerza contra el pavimento, quedando inconsciente durante algunos segundos tras el impacto.

El ruido provocado por la caída alertó a vecinos del sector, quienes salieron de inmediato para auxiliarlo. Al notar que no reaccionaba, solicitaron apoyo a través del número de emergencias, ante el temor de que el golpe le hubiera provocado lesiones de gravedad.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria en el sitio. Tras una valoración inicial y la revisión de signos vitales, los socorristas descartaron de manera preliminar lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Una vez que el adulto mayor recuperó el estado de alerta, fue mantenido bajo observación médica en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. No obstante, se recomendó a sus familiares permanecer atentos ante cualquier síntoma posterior que pudiera requerir atención especializada.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente, asentando el incidente en los registros oficiales. Finalmente, se informó que el estado de salud de José Pascual Silva Hernández fue reportado como estable, sin que se presentaran complicaciones tras la atención brindada.