Conductor causa choque tras ignorar señalización vial

MONCLOVA, COAH.- La falta de respeto a la señalización vial volvió a cobrar factura la tarde de ayer, luego de que un conductor ignoró la luz roja del semáforo y provocó un aparatoso choque en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular del oriente de la ciudad, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró en el cruce de la avenida Gustavo Díaz Ordaz con la avenida Revolución Mexicana, punto que vecinos han señalado de manera reiterada como conflictivo debido al constante tránsito.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos particulares, luego de una clara imprudencia al volante.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el automóvil Dodge Attitude, modelo 2016, color gris, conducido por Antonio Exiga Salazar, ingresó al cruce sin respetar la luz roja del semáforo. Esta acción provocó que fuera impactado por una camioneta Toyota tipo pick up, modelo 1979, color negro, tripulada por Jorge Santiago Cárdenas Ríos, quien circulaba con vía libre.

La fuerza del impacto proyectó al Dodge varios metros hacia un costado de la vialidad, generando una escena que alarmó a automovilistas y vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Control de Accidentes arribaron al lugar para asegurar el área, desviar momentáneamente la circulación y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades.

Pese a la magnitud del choque y los severos daños visibles en ambas unidades, las autoridades confirmaron que no fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio, ya que ninguno de los conductores resultó lesionado.