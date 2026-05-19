Flamazo en plantón del Zócalo moviliza a bomberos y cuerpos de emergencia

Un flamazo registrado la tarde de este lunes en el plantón instalado en el Zócalo capitalino provocó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, luego de que una falla en un cilindro de gas generara una deflagración en una de las carpas del campamento.

El flamazo se originó por una falla en un cilindro de gas LP en el plantón de la UPREZ.

El incidente ocurrió en la Plaza de la Constitución, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) mantienen un plantón. De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó mientras varias personas preparaban alimentos dentro de una carpa.

Las autoridades informaron que el flamazo fue causado por un desperfecto en una manguera de alta presión conectada a un cilindro de gas LP, lo que provocó una mala conexión y posteriormente la deflagración.

Tres mujeres fueron atendidas por lesiones leves tras el incidente en la Plaza de la Constitución.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, José Manuel Pérez Cova, confirmó a través de redes sociales que la emergencia fue controlada rápidamente y detalló que al arribo de los vulcanos la fuente de riesgo ya había sido cerrada.

El incidente dejó daños en una carpa de aproximadamente cuatro metros cuadrados; sin embargo, no se reportaron afectaciones estructurales ni personas con lesiones graves.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a tres mujeres de 35, 47 y 71 años de edad, quienes presentaron lesiones de primer grado, aunque ninguna requirió traslado hospitalario.

Las autoridades realizaron inspecciones preventivas para evitar nuevos riesgos en el campamento.

Posteriormente, personal de emergencia realizó inspecciones preventivas en los cilindros de gas instalados en el campamento para descartar nuevas fugas o riesgos adicionales.

Tras concluir las labores de revisión, las autoridades confirmaron saldo blanco y reiteraron el llamado a extremar precauciones en el uso de instalaciones provisionales de gas en espacios públicos.