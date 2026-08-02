Cinco lesionados en volcadura de automóvil en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Cinco integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, resultaron lesionados luego de que el automóvil en el que viajaban volcó la tarde de ayer sábado sobre la carretera estatal 24, a la altura del kilómetro 40, en las inmediaciones del ejido Huizachal. Una mujer sufrió las lesiones de mayor gravedad y fue trasladada de urgencia a un hospital.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, la unidad, un Volkswagen Jetta negro, circulaba de Candela hacia Monclova cuando presuntamente presentó una avería en uno de sus neumáticos. La falla ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo, que salió de la superficie de rodamiento, dio varias volteretas y terminó entre la maleza, a varios metros de la carpeta asfáltica.

Automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el sistema 911, lo que permitió la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos Monclova, así como de socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los cinco ocupantes del automóvil. La mujer que presentó las lesiones más severas fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Los demás integrantes de la familia, incluidos los dos menores de edad, fueron llevados a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron el peritaje correspondiente, aseguraron el área y ordenaron el traslado del vehículo a un corralón como parte de las diligencias. Autoridades municipales colaboraron en las labores de auxilio y en el control del tránsito, mientras continúan las investigaciones para determinar oficialmente las causas del accidente.