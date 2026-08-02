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Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas atendieron al motociclista y lo trasladaron a una clínica.

Por Jaime Guerrero - 02 agosto, 2026 - 10:01 a.m.
Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado la tarde del sábado luego de ser impactado por un vehículo de servicio público en el cruce del bulevar San José y la calle Guadalajara, en la colonia El Mirador, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven circulaba en su motocicleta sobre las arterias mencionadas cuando fue embestido por un automóvil Nissan perteneciente a la línea Radio Taxi Premier.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó lesionado y requirió atención prehospitalaria. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a una clínica para recibir atención médica.

 

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar San José y la calle Guadalajara, en la colonia El Mirador. Este lugar es conocido por su tráfico habitual, lo que podría haber contribuido a la colisión.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas atendieron al motociclista y lo trasladaron a una clínica para recibir atención médica. Las autoridades de vialidad realizaron el peritaje para determinar la responsabilidad del conductor involucrado.

Las autoridades recabaron evidencias y efectuaron las diligencias necesarias para establecer la mecánica del choque y determinar la responsabilidad del conductor involucrado, conforme al resultado de la investigación.

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