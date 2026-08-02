Asalto en tienda de conveniencia en Monclova deja empleados atemorizados

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que presuntamente portaba un arma blanca asaltó la madrugada de este sábado una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Calderón, donde amenazó a los empleados para despojarlos de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y diversa mercancía, antes de escapar sin ser detenido.

El robo fue reportado minutos después de las 5:00 horas en el establecimiento localizado sobre la calle Aceración, en el cruce con calle 6.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el sospechoso ingresó al negocio y, bajo amenazas dirigidas al personal, exigió la entrega del efectivo disponible en las cajas registradoras.

Tras apoderarse del dinero, tomó varias botellas de vino y otros artículos del establecimiento para posteriormente abandonar el lugar con rumbo desconocido. Los trabajadores no pudieron impedir la huida del presunto responsable.

Una vez que la situación estuvo bajo control, los empleados solicitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad a través del sistema de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal.

Los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en calles y sectores cercanos con el objetivo de localizar al presunto asaltante; sin embargo, el despliegue concluyó sin resultados positivos.

Como parte de las investigaciones, las autoridades informaron que el establecimiento cuenta con cámaras de video vigilancia que captaron el desarrollo del robo. Las grabaciones son analizadas para obtener características físicas del sospechoso y otros indicios que contribuyan a su identificación y localización.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado el monto del efectivo ni el valor de la mercancía sustraída. La carpeta de investigación permanece abierta mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso y ubicar al presunto responsable.