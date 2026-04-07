5 lesionados le pega a camioneta por atrás

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque por alcance ocurrido la tarde de este martes sobre la avenida Colombia, a la altura de la colonia Miravalle 3, dejó como saldo cinco personas con molestias físicas y daños considerables en los vehículos involucrados, lo que movilizó a elementos de Control de Accidentes y paramédicos del GRUM.

El percance se registró cuando Salvador Marrero, de 71 años, circulaba en una camioneta Chevrolet S10 de color guinda rumbo a los semáforos ubicados en la intersección con la calle Domingo Arrieta. Sin embargo, el conductor no frenó a tiempo y terminó estampándose contra la parte posterior de una Honda CR-V blanca manejada por José Delgadillo, de 48 años.

El fuerte impacto provocó que los ocupantes de la camioneta afectada sufrieran diversas molestias físicas, motivo por el cual paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas se trasladaron de inmediato al sitio. Tras valorarlos, se determinó que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió en la tarde del martes en la colonia Miravalle 3.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Debido a los daños en ambas unidades, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados.