Choca auto y lo trepa a banqueta

MONCLOVA, COA.— Un aparatoso accidente vehicular ocurrido la mañana de este martes en pleno Centro de la ciudad dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un automóvil montado sobre la banqueta de un hotel, lo que generó una intensa movilización de autoridades municipales.

El percance se registró en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Jesús Silva, donde Susana Villarreal, conductora de un Chevrolet Cavalier de color negro, presuntamente no respetó la vía libre y terminó atravesándose en la trayectoria de un Nissan March blanco manejado por César Flores, de 54 años.

La maniobra imprudente provocó un fuerte impacto entre ambos vehículos. El Nissan March salió proyectado hacia la banqueta, terminando arriba de ella y frente a lo que fue un hotel de la zona, dejando una escena que llamó la atención de peatones y comerciantes.

A pesar de la magnitud del choque, tanto Susana Villarreal como César Flores resultaron ilesos, aunque ambos vehículos quedaron con severos daños en la carrocería, especialmente el compacto que terminó fuera de la cinta asfáltica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron de inmediato para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente a fin de determinar responsabilidades. Tras las diligencias, se ordenó la movilización de una grúa para retirar ambos vehículos y trasladarlos a un corralón.

Las partes involucradas fueron llevadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños ocasionados.