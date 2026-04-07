Incendio consume 150 pacas de alfalfa

FRONTERA, COAH.— Un fuerte incendio registrado la mañana de este martes sobre la carretera federal número 30, a la altura de la colonia Nueva Provincia, terminó por reducir a cenizas un cargamento de alrededor de 150 pacas de alfalfa que eran trasladadas en una camioneta tipo tráiler. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió cuando el conductor de la unidad, identificado como Rolando González, de 70 años y vecino de la colonia California en San Buenaventura, circulaba rumbo a Frontera para entregar la carga. Fue entonces cuando notó que de la parte trasera comenzaba a salir humo y, segundos después, las llamas envolvieron la alfalfa.

Rolando detuvo su vehículo e intentó apagar el fuego por su cuenta, pero la combustión del material y la rapidez con la que avanzaron las llamas hicieron imposible cualquier maniobra, por lo que solicitó ayuda de inmediato.

Acciones de la autoridad

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Frontera, junto con personal de Seguridad Pública y Protección Civil, acudieron al lugar y acordonaron la zona para llevar a cabo las labores de contención y sofocación. Debido a las maniobras de emergencia, uno de los carriles fue cerrado parcialmente, mientras autoridades dirigían el tráfico para evitar riesgos a los automovilistas.

Después de varios minutos de intenso trabajo, el incendio fue controlado, aunque el cargamento quedó totalmente destruido. No se registraron daños a terceros ni personas lesionadas, únicamente las pérdidas materiales del producto.

Detalles confirmados

Las autoridades señalaron que una fricción en la carga o una falla mecánica pudieron haber desencadenado el fuego, aunque será el peritaje correspondiente el que determine las causas exactas del siniestro.