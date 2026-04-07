Fallece abuelita al desvanecerse

MONCLOVA, COAH.— Una mujer de 75 años perdió la vida la mañana de este martes dentro de su domicilio en la colonia Obrera Sur, después de desvanecerse justo en el momento en que su hijo intentaba acomodarla en la silla de ruedas que utilizaba debido a una lesión en la cadera.

La fallecida fue identificada como Rosalinda Saucedo, quien vivía en la calle Adolfo Fisher número 1203. De acuerdo con el relato de su hijo Jesús, ambos se encontraban en el interior de la vivienda cuando trató de ayudarla a sentarse en la silla de ruedas. Sin embargo, en cuestión de segundos la mujer se desvaneció y cayó al suelo.

Alarmado, Jesús intentó auxiliarla al notar que no reaccionaba, por lo que de inmediato pidió apoyo de la Policía Municipal y de socorristas del SAMU, quienes arribaron minutos después.

Los paramédicos ingresaron al domicilio y fueron guiados por Jesús hasta el lugar donde se encontraba la mujer. Tras revisarla, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades sobre el fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para realizar las investigaciones correspondientes. Tras revisar a la mujer, determinaron que no presentaba signos de violencia y que su muerte había ocurrido por causas naturales, descartando así cualquier situación delictiva.

Detalles confirmados

Luego de concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites legales.