Se le atraviesa abuelia a taxista en el Juárez

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la colonia Picasso, dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego que una conductora de la tercera edad invadió el paso de un carro de alquiler.

El percance ocurrió minutos antes de las 11:00 horas, cuando Paulette Klein, de 83 años, conducía un Chevrolet Aveo por la calle Mónaco con dirección de sur a norte. Al intentar cruzar el bulevar, no extremó precauciones y terminó atravesándose al paso de un vehículo de alquiler.

La unidad afectada fue un Nissan VDrive color blanco de la línea Clínica 86, conducido por Juan Carlos Reyes, de 43 años, quien no logró evitar el impacto ante la maniobra repentina.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El choque fue tan fuerte que ambos vehículos giraron y quedaron atravesados sobre el bulevar Benito Juárez, provocando caos vial en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

A consecuencia del impacto, resultaron lesionados la conductora del Aveo, el taxista y un joven pasajero que viajaba en la unidad de alquiler.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención a la mujer de 83 años, quien presentaba diversas molestias físicas, mientras que socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila atendieron al conductor del taxi, identificado como Juan Carlos Reyes Mona.

Detalles confirmados sobre los lesionados

El pasajero también fue valorado en el lugar, sin que hasta el momento se reportaran lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, siendo la propia conductora quien aceptó su responsabilidad al reconocer que se atravesó sin precaución.

Durante varios minutos, la circulación permaneció afectada debido a que las unidades quedaron varadas en medio del bulevar, por lo que fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlas y restablecer el flujo vehicular.

Finalmente, los involucrados buscarían llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.