Frontera: choque por alcance moviliza a control de accidentes

FRONTERA, COAH.— Un descuido al volante provocó un choque por alcance la tarde de este jueves sobre la carretera federal número 30, movilizando a elementos del Departamento de Control de Accidentes luego de que una camioneta terminara impactándose contra otra unidad que circulaba delante.

El percance se registró alrededor de las 16:30 horas en los carriles de circulación de oriente a poniente, a pocos metros antes de llegar al semáforo ubicado en el cruce con la calle Porfirio Díaz, punto donde se generó momentánea movilización de autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Nissan Juke en color blanco no logró disminuir la velocidad a tiempo mientras avanzaba por la transitada arteria, lo que provocó que terminara estrellándose contra la parte trasera de una camioneta Mazda en color gris, de modelo reciente.

Tras el impacto, la conductora de la unidad afectada detuvo su marcha a un costado del camino y solicitó el apoyo de las autoridades para que se tomara conocimiento de lo ocurrido y se deslindaran responsabilidades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio minutos después, procediendo a abanderar la zona para evitar que se registrara otro percance en medio del tráfico que circulaba por la carretera.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente y levantaron el croquis del accidente para determinar las causas exactas del choque, el cual dejó únicamente daños materiales en ambas unidades.

Posteriormente, los conductores involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados en el percance.