Accidente vehicular moviliza cuerpos de auxilio en Aguilar

Un accidente vehicular registrado la tarde del jueves movilizó a cuerpos de auxilio y de Seguridad Pública, luego que un camión de transporte de personal de la empresa Sesa chocó contra un automóvil Dodge Avenger en el bulevar Adolfo López Mateos, cruce con Río Nazas, en la colonia Aguilar.

La pasajera del camión, identificada como Lluvia Montserrat Peña, que venía de laborar y se dirigía a su domicilio, resultó lesionada al presentar fuertes dolores en la zona cervical.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio, le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica más profunda.

El percance se registró alrededor de las 15:47 horas, justo frente a la Secundaria 3. De acuerdo con la versión del conductor del camión, el automóvil se atravesó de manera intempestiva en la circulación, lo que provocó el impacto; además, mencionó que el chofer del Avenger se dio a la fuga tras el accidente.

Agentes de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el retiro del camión, con el fin de restablecer la vialidad en la zona.