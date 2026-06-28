Accidente en Monclova: Emmanuel Martínez es atropellado por un auto en Montessori

MONCLOVA COAH.-Un motociclista resultó lesionado la tarde de este domingo al ser impactado por un automóvil sobre la avenida Montessori, hecho que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Seguridad Pública Municipal y peritos de Control de Accidentes. Las autoridades investigan si una discusión previa entre ambos conductores tuvo relación con el percance.

El lesionado fue identificado como Emmanuel Martínez, quien recibió atención prehospitalaria en el lugar tras sufrir diversos golpes al caer de su motocicleta. La circulación permaneció parcialmente afectada mientras los cuerpos de auxilio atendían la emergencia y los peritos iniciaban las diligencias.

De acuerdo con las primeras investigaciones, minutos antes del choque el motociclista y el conductor de un automóvil Hyundai color vino habrían sostenido un intercambio de palabras mientras circulaban por la misma vialidad. Aunque ambos continuaron su trayecto, las autoridades analizan si ese altercado influyó en el accidente o si éste obedeció únicamente a una maniobra de conducción.

Según la información recabada, Emmanuel Martínez disminuyó la velocidad al aproximarse a un reductor de velocidad instalado sobre la avenida para cruzarlo con precaución. En ese momento, el automóvil que circulaba detrás no logró evitar el impacto contra la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre el pavimento.

Testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio. Tras valorar al motociclista, descartaron lesiones que pusieran en riesgo su vida, aunque determinaron que requería atención médica por las heridas sufridas durante la caída.

Mientras elementos de Seguridad Pública Municipal controlaban el tránsito y resguardaban el área, peritos de Control de Accidentes realizaron el levantamiento de indicios para establecer la mecánica del choque. Entre las diligencias inspeccionaron las posiciones finales de los vehículos, las huellas sobre el pavimento y otros elementos de prueba. Además, no se descarta solicitar grabaciones de cámaras de videovigilancia cercanas para complementar la investigación.

El conductor del Hyundai permaneció en el lugar y quedó a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica una vez que concluyan las investigaciones y se deslinden responsabilidades.