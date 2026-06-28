Muere joven tras Choque con taxi

MONCLOVA, COAH.– Gabriel López Sánchez, de 21 años, falleció este sábado a consecuencia del traumatismo craneoencefálico que sufrió durante el accidente entre una motocicleta y un taxi ocurrido la tarde del pasado miércoles en la colonia Guerrero.

El joven permaneció durante tres días bajo atención médica en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El percance ocurrió alrededor de las 14:35 horas en el cruce de la avenida Sur y la calle 27. Gabriel conducía una motocicleta negra con rojo y viajaba acompañado por un adolescente de 16 años identificado como Brian "N".

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el peritaje de autoridades de Control de Accidentes, el choque ocurrió cuando un taxi Nissan V-Drive de la línea Taxímetros de Guadalupe Oriente, presuntamente conducido por Raúl Esquivel, de 57 años, no respetó un señalamiento de alto e invadió la trayectoria de la motocicleta que circulaba sobre la avenida Sur.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta fueron proyectados contra el pavimento. Gabriel sufrió un severo traumatismo craneoencefálico que desde el momento del accidente comprometió su estado de salud.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento este sábado.

Consecuencias del accidente

El adolescente que lo acompañaba sobrevivió al accidente y continúa en recuperación por las lesiones que presentó. Tras el deceso de Gabriel López Sánchez, la situación jurídica del conductor del taxi podría modificarse. La Fiscalía General del Estado actualizará la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales derivadas de la muerte del motociclista.