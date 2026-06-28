Accidente en San Buenaventura deja ocho trabajadores lesionados

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Al menos ocho trabajadores resultaron lesionados y se registraron cuantiosos daños materiales tras un aparatoso accidente ocurrido en los primeros minutos de este sábado en la Zona Centro de San Buenaventura. Según reportes, un automovilista presuntamente ignoró un señalamiento de alto y se atravesó en el camino de un camión de transporte de personal. El incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Puebla y Francisco I. Madero, donde un automóvil KIA Optima negro, de origen extranjero y conducido por Juan Luis Garza Dávila, de 21 años y vecino de la colonia Nueva Esperanza, impactó a un camión International blanco de la empresa Iron Cast. Según el peritaje preliminar, el conductor del automóvil no respetó el alto obligatorio al incorporarse a la vialidad, lo que provocó que la pesada unidad recibiera el impacto y perdiera el control.

Tras la colisión, el camión de transporte se proyectó hacia un costado de la calle, derribando parte de una malla ciclónica y estrellándose contra la barda de una propiedad, generando momentos de angustia entre los pasajeros. Paramédicos de Protección Civil de San Buenaventura y elementos de la Policía Municipal adscritos al Mando Único acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a los lesionados. Al menos ocho trabajadores que viajaban en el camión, así como el conductor del automóvil, resultaron con diversas lesiones y fueron

Mientras los socorristas atendían la emergencia, autoridades policiacas acordonaron el área y desviaron la circulación para facilitar las labores de rescate y el retiro de las unidades siniestradas. Elementos de la autoridad competente realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. El conductor del automóvil, junto con el expediente del percance, sería consignado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de daños y lesiones.