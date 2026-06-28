Motociclista Juan resulta lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado y fue trasladado a un hospital durante la madrugada del sábado, luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre el bulevar Adolfo López Mateos, movilizando a corporaciones de auxilio y autoridades municipales.

El accidente ocurrió minutos antes de las 2:00 de la mañana, a la altura de la colonia 2 de Abril, metros antes del cruce con el bulevar Revolución Mexicana, donde automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo mediante el sistema estatal de emergencias.

El lesionado fue identificado únicamente como Juan, quien conducía una motocicleta Kasai de color negro con dirección al oriente de la ciudad. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor circulaba presuntamente a una velocidad superior a la permitida y perdió el control del manubrio, provocando que la unidad derrapara varios metros sobre la carpeta asfáltica.

Tras la caída, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento con diversos golpes, por lo que testigos se acercaron para auxiliarlo mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria y, tras valorarlo, determinaron su traslado a un hospital para descartar lesiones internas y recibir atención médica especializada.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y oficiales del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el percance habría sido consecuencia del exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir. La motocicleta presentó daños materiales de consideración y fue retirada del lugar con el apoyo de una grúa, mientras las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas para respetar los límites de velocidad y utilizar el equipo de protección adecuado.