Solicitó préstamo por app, dejó de pagar y recibió amenazas en redes sociales

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó con un supuesto préstamo solicitado a través de una aplicación terminó convirtiéndose en una pesadilla para una vecina de la colonia Ciudad Deportiva, quien denunció que, tras dejar de pagar, comenzó a recibir amenazas y a ser exhibida en redes sociales.

La situación provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal durante la tarde de este viernes, luego de que al Sistema Estatal de Emergencias ingresó un reporte que alertaba sobre un supuesto intento de suicidio.

Los hechos fueron atendidos alrededor de las 14:30 horas en un domicilio de la calle Primera, donde los agentes localizaron a Paola 'N', de 40 años, quien explicó el motivo de su temor.

La mujer relató que desde aproximadamente las 10:00 horas comenzó a recibir llamadas de distintos números desconocidos, cuyos interlocutores le exigían que depositara 3 mil pesos a una cuenta de Coppel.

Amenazas y extorsión a través de redes sociales

Sin embargo, el origen de las amenazas estaría relacionado con un supuesto préstamo que la mujer habría solicitado alrededor de 15 días atrás mediante una aplicación de préstamos, en la que proporcionó sus datos personales.

El problema, según su versión, comenzó cuando dejó de realizar los pagos. A partir de entonces, los presuntos cobradores habrían intensificado las amenazas y comenzaron a utilizar fotografías de la mujer y de sus familiares para exhibirlos en redes sociales.

Incluso, aseguró que enviaban mensajes a través de Facebook utilizando imágenes en las que aparecía ella junto con sus seres queridos. La presión aumentó cuando los desconocidos le hicieron creer que la tenían ubicada y vigilada, situación que provocó que permaneciera dentro de su domicilio acompañada únicamente por su madre.

Ante el temor de que las amenazas pudieran pasar de las redes sociales a una agresión física, se solicitó la intervención de las autoridades, quienes acudieron al domicilio para verificar la situación y recabar información.

Investigación de la Fiscalía General del Estado

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y recopilaron los números telefónicos desde los cuales se realizaron las llamadas, además de los datos relacionados con la aplicación mediante la cual la mujer habría solicitado el préstamo.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar si se trata de un esquema de extorsión vinculado con aplicaciones de préstamos y establecer quiénes se encuentran detrás de las amenazas y de la difusión de las fotografías.

Finalmente, las autoridades descartaron el supuesto intento de suicidio que había originado el reporte al 911. Durante la intervención no encontraron indicios de que la mujer hubiera atentado contra su vida.

El caso quedó bajo investigación, mientras se busca determinar el origen de las llamadas y establecer la responsabilidad de quienes presuntamente utilizaron las fotografías personales y familiares como mecanismo de presión para exigir el pago.