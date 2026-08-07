Agresión entre trabajadoras del bar Excalibur por conflicto de pagos

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un problema de pago terminó convertido en una auténtica función de golpes, pero esta vez sin luces de discoteca ni música de fondo:

una trabajadora del bar nocturno Excalibur terminó lesionada luego de que presuntamente varias de sus compañeras la siguieran y la atacaran por haber recibido el pago correspondiente a su jornada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas de este viernes sobre la calle 42, en la colonia 21 de Marzo, donde elementos de Seguridad Pública acudieron tras recibir el reporte de una riña.

Al llegar, los uniformados encontraron a Leidy Vázquez, de 23 años, quien presentaba lesiones visibles en el rostro y señaló directamente a varias mujeres como las responsables de la agresión.

Conflicto por pagos en el bar Excalibur

De acuerdo con su versión, horas antes había sostenido una discusión con algunas compañeras del Excalibur, ubicado sobre la calle Juárez, en la Zona Centro, debido a un conflicto relacionado con el pago por el trabajo realizado durante la madrugada.

La joven aseguró que, a diferencia de otras trabajadoras, ella SÍ había recibido su dinero, situación que habría encendido los ánimos entre las involucradas.

Pero el asunto no terminó al cerrar el bar. Leidy relató que, cuando se retiró rumbo a su domicilio, entre cinco y seis de sus compañeras presuntamente la siguieron hasta la colonia 21 de Marzo, donde le dieron alcance y comenzaron a golpearla.

Y así, lo que aparentemente debía ser un reclamo para quienes manejan los pagos terminó con las propias trabajadoras arreglando sus diferencias a golpes. Eso sí, la "cuenta" terminó saliéndole cara a Leidy, quien quedó con lesiones en el rostro.

Agresión y atención médica a la víctima

Tras la agresión, las presuntas responsables escaparon antes de que llegaran los policías, quienes realizaron recorridos por las calles cercanas en busca del grupo de mujeres, aunque no lograron localizarlas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a la afectada y brindarle atención prehospitalaria. Aunque le recomendaron acudir al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica, la joven manifestó que posteriormente acudiría por sus propios medios.

El caso ocurre luego de que previamente una trabajadora del mismo establecimiento expusiera públicamente presuntos problemas relacionados con el pago a las empleadas.

Ahora, las autoridades deberán investigar si el conflicto laboral fue realmente el motivo de la agresión y determinar la responsabilidad de las mujeres señaladas, una vez que la afectada formalice la denuncia correspondiente.