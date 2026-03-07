Adulto mayor se lesiona tras caer por cable acerado en City Club Monclova

Monclova, Coahuila.– Un adulto mayor resultó lesionado luego de tropezar con un cable acerado colocado entre dos motonetas exhibidas dentro de la tienda City Club Monclova, ubicada en calle Huemac 1101, colonia Anáhuac, situación que familiares calificaron como una "trampa peligrosa" instalada en el área de piso de ventas del establecimiento, el cual para colmo no se hizo responsable.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el incidente ocurrió este viernes, cuando el cliente, un hombre de la tercera edad, caminaba entre dos motocicletas que formaban parte de la exhibición comercial dentro de la tienda. Las unidades se encontraban aseguradas con un cable acerado para evitar robos, sin embargo, el cable que unía ambas motonetas no era perceptible a simple vista para los clientes, lo que provocó que el adulto mayor tropezara violentamente y cayera al piso.

A consecuencia de la caída, el cliente sufrió una fuerte lesión en el brazo izquierdo y múltiples raspones, lo que obligó a solicitar la intervención del personal de la tienda y del gerente del establecimiento.

Espera prolongada y negativa del seguro

Según relataron los familiares, tras el accidente el adulto mayor permaneció cerca de dos horas dentro del establecimiento mientras el personal esperaba la intervención del seguro de la tienda. Sin embargo, indicaron que la aseguradora se negó a otorgar cobertura, pese a que la caída ocurrió dentro del área comercial y fue provocada por un objeto colocado en el paso de los clientes. Finalmente, personal del negocio accedió a trasladar al lesionado a la Cruz Roja, donde recibió atención inicial por las heridas superficiales.

Lesiones más graves de lo que parecía

Inconformes con la valoración inicial, los familiares decidieron trasladar al adulto mayor a un hospital privado para una revisión más completa. Ahí, médicos detectaron escoriaciones y fisuras en los huesos del pie y del brazo, lesiones que podrían agravarse debido a la condición de salud del afectado. El cliente lesionado es una persona diabética y con antecedentes de amputación de dedos en el pie, por lo que la fisura detectada en esa extremidad genera preocupación entre sus familiares ante el riesgo de complicaciones médicas.

Acusan falta de responsabilidad

De acuerdo con los familiares, al intentar nuevamente comunicarse con el gerente de la tienda para solicitar apoyo en los gastos médicos derivados del accidente, el personal del establecimiento dejó de atenderlos y no volvió a presentarse para asumir responsabilidad. Los afectados sostienen que la colocación del cable acerado entre las motocicletas representaba un riesgo evidente para los clientes, particularmente para personas adultas mayores, al encontrarse en un área de tránsito dentro del piso de ventas. "Ese cable se convirtió en una verdadera trampa. No estaba señalizado ni era visible. Cualquier persona podía caer", señalaron.

Posibles consecuencias legales

La familia analiza interponer acciones legales para exigir la responsabilidad correspondiente por las lesiones sufridas por el adulto mayor, al considerar que el accidente fue consecuencia directa de una condición insegura dentro del establecimiento. Mientras tanto, el estado de salud del cliente permanece bajo observación médica, debido a los antecedentes de diabetes y a las lesiones detectadas tras la caída.