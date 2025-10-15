Conductor impacta a Suzuki gris en choque en bulevar San José

MONCLOVA, COAH.– Las prisas por ganarle al semáforo le jugaron una mala pasada a un conductor en bulevar San José, luego de provocar un choque que dejó cuantiosos daños materiales la tarde del miércoles.
El responsable fue identificado como Eusebio Cepeda Berlangas, quien conducía una camioneta Chevrolet gris. Según testigos, al intentar cruzar antes de que cambiara la luz del semáforo y cambiar de carril sin precaución, impactó fuertemente la parte trasera izquierda de un Suzuki gris conducido por José Antonio López, doblándole por completo el costado trasero justo donde se ubica el faro.
El incidente generó congestión momentánea en la zona, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. La camioneta resultó con daños en la defensa frontal, mientras que el Suzuki sufrió afectaciones considerables en la carrocería.
Minutos después arribaron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y auxiliaron a los involucrados para llegar a un acuerdo.