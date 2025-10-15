Colisión de Vehículos en Calle Juan del Monte de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un encontronazo ocurrido durante la medianoche de este miércoles en la colonia Hipódromo dejó daños materiales de consideración y generó la movilización de corporaciones municipales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El percance se registró sobre la calle Juan del Monte, a la altura del tramo comprendido entre las calles 15 y 17, donde vecinos alertaron a los números de emergencia al escuchar el estruendo ocasionado por la colisión.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Chevrolet Malibú color gris, conducido por Juan Carlos, se desplazaba por la calle 15 e intentó incorporarse a Juan del Monte. Sin embargo, al tomar una curva pronunciada perdió el control e invadió el carril contrario.

En ese momento, circulaba en sentido opuesto un Mercury Milán de procedencia extranjera, manejado por Rogelio, quien pese a intentar maniobrar para evitar el impacto terminó estrellándose de frente contra el Malibú.

Ambos vehículos resultaron con daños severos en la parte frontal y quedaron atravesados sobre la vialidad, lo que obligó a cerrar parcialmente la circulación. Elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

Los agentes confirmaron que, aunque no hubo heridos, los daños materiales fueron importantes y se procederá a deslindar responsabilidades con base en los dictámenes recabados. Se indicó que la invasión de carril por parte del conductor del Malibú fue el factor principal del accidente.

La vialidad fue restablecida luego de que las grúas retiraron los automóviles afectados, quedando el caso a disposición de las autoridades competentes.