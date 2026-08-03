Accidente de mujer en Frontera deja daños materiales

FRONTERA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este lunes en la colonia Occidental dejó considerables daños materiales y movilizó a socorristas y autoridades de vialidad, luego de que una automovilista presuntamente perdiera el control de su unidad e invadiera la circulación de otro vehículo.

El percance ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el cruce de las calles Oaxaca y Pedro Pruneda, donde Yazmín Ponce, de 48 años de edad y vecina de la colonia Independencia, conducía un automóvil Volkswagen color arena.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora perdió el control del volante y terminó atravesándose en la trayectoria de un automóvil Nissan color gris, manejado por Juan José Garza, de 67 años, vecino de la calle Oaxaca de la colonia Occidental.

El impacto fue inevitable y dejó al Nissan con severos daños en el costado derecho, además de provocar la movilización de vecinos, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar para valorar al conductor del vehículo afectado, quien fue atendido en el sitio sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, determinando de manera preliminar que la conductora del Volkswagen habría sido la responsable del percance.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes.