Hombre provoca accidente en Monclova: daños y lesiones leves

MONCLOVA, COAH.- Una tarde que parecía rutinaria terminó convirtiéndose en susto y caos en la colonia Tecnológico, luego que un adulto mayor provocara un fuerte choque al ignorar un señalamiento de alto, dejando como saldo daños considerables y una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió minutos antes de las 14:00 horas, cuando varios testigos reportaron una colisión en el cruce de la calle Arquímedes y el bulevar Tecnológico.

Paramédicos y elementos de Tránsito Municipal acudieron de inmediato para atender al conductor responsable, identificado como Filiberto, de 75 años, quien resultó con un golpe en la cabeza y otras lesiones en el cuerpo.

Según los primeros datos recabados en la escena, Filiberto conducía una camioneta Ford blanca con dirección al poniente. El septuagenario vive a escasas cuadras del lugar, por lo que transitaba por una zona que conoce bien, pero aun así no realizó el alto correspondiente al incorporarse al bulevar Tecnológico.

En ese mismo momento circulaba con preferencia una camioneta KIA Sorento blanca conducida por Adriana, quien viajaba acompañada de su hijo. La mujer relató que vio cómo el adulto mayor solo volteó hacia un lado antes de continuar su marcha, obligándola a frenar bruscamente. Sin embargo, la distancia no fue suficiente para evitar el impacto.

El choque se produjo contra el costado lateral de la camioneta Ford, causando que Filiberto terminara con diversas lesiones, aunque ninguna de gravedad. Paramédicos lo atendieron en el lugar y determinaron que no era necesario trasladarlo al hospital, dejándolo bajo observación de sus familiares.

Elementos de Control de Accidentes efectuaron el peritaje correspondiente y confirmaron que la causa del accidente fue la falta de precaución por parte del conductor, quien no respetó la señal de alto. El abuelito tendría que llegar a un arreglo con la parte afectada para el pago de los daños.