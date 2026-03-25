´lechero´ roba el celular a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Tendido sobre el pavimento, vulnerable y sin poder defenderse, así terminó un joven motociclista que además de sufrir un fuerte accidente en la colonia Santa Bárbara, fue víctima del abuso y la deshonestidad humana: un trabajador de la empresa Lala aprovechó que el muchacho estaba inconsciente para robarle su celular y darse a la fuga en el mismo camión repartidor.

El indignante suceso ocurrió la tarde de este miércoles en el cruce de las calles Rosario y Principal. Hasta ese punto acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana para auxiliar a Francisco Marciel Esquivel Cano, de 24 años, vecino de la calle 32 de la colonia Tierra y Libertad, quien había salido proyectado al pavimento luego de chocar contra un automóvil Toyota Yaris blanco.

Testigos relataron que Francisco quedó inconsciente por varios minutos, sin poder pedir ayuda ni proteger sus pertenencias. Ese momento fue aprovechado por amantes de lo ajeno quienes le sustrajeron su cartera. Pero el acto más indignante vino de parte de un trabajador de Lala: un hombre de tez morena, uniformado, que se acercó y tomó el teléfono del lesionado antes de escapar a bordo de un camión repartidor.

Los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. De inmediato anotaron las placas del vehículo: RC1454-A, y proporcionaron toda la información a las autoridades, indignados por la frialdad con que el sujeto actuó pese al estado del motociclista.

Al incorporarse, Francisco, todavía aturdido, intentó comunicarse con su familia, descubriendo entonces que su celular y cartera habían desaparecido. Esa impotencia, sumada al dolor del accidente, marcó la escena de manera aún más lamentable.

Paramédicos de Cruz Roja estabilizaron al joven y posteriormente lo trasladaron a la clínica 7 del IMSS. Por su parte, elementos del departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del choque.

Respecto al robo, serán las autoridades quienes determinen las responsabilidades y procederán conforme a derecho. En tanto, vecinos del sector exigieron justicia y que se sancione al empleado que, lejos de ayudar, aprovechó la desgracia ajena para ´hacerse´ de otro celular –aunque fuera ajeno-.