DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Los rayos del sol habrían jugado en contra de una conductora que terminó protagonizando un accidente vial al atravesarse en la trayectoria de un automóvil, luego de presuntamente no distinguir que tenía la luz roja del semáforo en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas.

Causas del Accidente

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas de este jueves, cuando Elena García circulaba a bordo de una camioneta cerrada, de marca aún no especificada, en dirección al poniente.

Al llegar a la intersección, la conductora presuntamente no alcanzó a distinguir la señal del semáforo debido a la intensidad de la luz solar y continuó su marcha, justo cuando por la calle Zacatecas avanzaba Alexis Díaz, quien conducía un Chevrolet Aveo y contaba con la luz verde para cruzar.

La camioneta terminó atravesándose en el camino del automóvil, provocando el impacto y dejando daños materiales en ambas unidades. A consecuencia del choque, Elena García resultó lesionada, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Atención Médica y Procedimientos

Los socorristas acudieron para brindarle atención prehospitalaria y valorar su estado de salud, mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.