Accidente en Frontera: choque entre Nissan Versa y Mazda deja daños

FRONTERA, Coah.- Considerables daños materiales dejó un accidente provocado presuntamente por la falta de precaución de un conductor que ignoró un señalamiento gráfico de alto y se atravesó al paso de otro automóvil en calles de la zona centro.

El percance ocurrió durante la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Libertad y Juárez, donde el conductor de un Nissan Versa azul, modelo reciente, aparentemente continuó su marcha pese al señalamiento de alto.

Al incorporarse a la intersección, el Nissan invadió la trayectoria de un Mazda negro conducido por una mujer, quien no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado izquierdo del Versa.

La colisión dejó severos daños en el Nissan, principalmente en su costado, al grado de que la unidad quedó imposibilitada para continuar circulando.

Por fortuna, tanto el conductor del Versa como la mujer que manejaba el Mazda resultaron ilesos, aunque fue necesaria la presencia de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

Los agentes también se encargaron de abanderar el área y controlar la circulación mientras se esperaba la llegada de una grúa que remolcara el Nissan hasta un corralón, con el objetivo de liberar la vialidad y evitar otro accidente.

Posteriormente, la conductora del Mazda fue trasladada a la comandancia municipal, donde esperaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante el ajustador del vehículo señalado como responsable.