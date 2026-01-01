Conductor ebrio provoca accidente en Frontera: cuatro heridos

Frontera Coah.-Lo que debía ser el cierre de una celebración de Año Nuevo terminó en una escena de angustia y desesperación la madrugada de ayer, luego de que un conductor en estado de ebriedad provocara un aparatoso accidente vial sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la Universidad Politécnica de Durango, en el municipio de Frontera, dejando a su propia familia gravemente lesionada.

De acuerdo con los reportes oficiales, el conductor, quien es padre de los menores y esposo de la mujer que viajaba con ellos, circulaba por dicha vialidad después de haber participado en los festejos de fin de año. En determinado momento, perdió el control del vehículo y se impactó contra una camioneta, provocando un fuerte choque que alertó a automovilistas y vecinos de la zona.

Como resultado del accidente, resultaron lesionados los menores Renata Chaves Belmares, de 11 años; Arleth Marian Mendoza Alemán, de 6 años; y Edgar Mateo Mendoza Alemán, de 9 años, así como su madre, Paola Elizabeth Belmares Álvarez. Paramédicos acudieron de inmediato al sitio, brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los cuatro integrantes de la familia a la Clínica 7, donde permanecen bajo atención médica y observación.

En el mismo hecho resultó afectado Jesús Rodríguez, de 50 años de edad, con domicilio en la colonia Ampliación Solidaridad, en San Buenaventura. Al momento de ser valorado por los socorristas, presentaba una presión alta ante el fuerte choque por lo que también fue canalizado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Las autoridades reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol, subrayando que la imprudencia al volante no solo pone en riesgo a terceros, sino a las propias familias.