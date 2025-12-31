Incendio en colonia Óscar Flores Tapia pone en riesgo a familia

MONCLOVA, COAH.— La alegría de recibir un nuevo año estuvo a punto de convertirse en una tragedia la mañana de este miércoles, cuando un incendio arrasó con parte de una vivienda en la colonia Óscar Flores Tapia, salvándose milagrosamente sus habitantes gracias a la rápida reacción de la madre de familia.

El reporte se recibió aproximadamente a las 11:27 horas, alertando sobre un incendio en un domicilio ubicado en la calle Allende. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Preventiva y unidades de emergencias, incluyendo SAMU y Cruz Roja, corroboraron la emergencia mientras vecinos del sector ayudaban a enfriar la vivienda y a resguardar a la familia afectada.

Jaqueline Hernández Aguilar, propietaria del inmueble, relató que se encontraba dormida cuando de repente percibió humo y fuego en la sala. La madre reaccionó a tiempo, despertando a su familia y logrando salir del domicilio antes de que las llamas se propagaran, evitando que el incidente terminara en tragedia.

A su llegada, bomberos y paramédicos estabilizaron a los residentes, quienes resultaron sin lesiones graves. La rápida intervención permitió controlar el fuego y minimizar los daños materiales en el hogar.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones con instalaciones eléctricas y cualquier fuente de riesgo de incendio, recordando que un descuido puede convertirse en una emergencia crítica, incluso en días de celebración como el último del año.