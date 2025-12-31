Bomberos controlan incendio en una casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un descuido con las luces de un árbol de Navidad estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada de este miércoles, luego que se registró un incendio en un domicilio de la colonia Obrera, lo que movilizó de inmediato a la Policía Preventiva y al Heroico Cuerpo de Bomberos.

El reporte se recibió alrededor de las 05:00 horas, alertando sobre una vivienda que comenzaba a incendiarse en la calle Secundaria 1, número 107.

Ante la emergencia, elementos preventivos se trasladaron de inmediato al sitio a bordo de la unidad 222, encontrando ya a personal de Bomberos realizando labores para sofocar las llamas.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Rocío Edith Jolín López, propietaria del domicilio, quien explicó que el fuego se originó presuntamente por un corto circuito en las luces de un árbol de Navidad que se encontraba dentro de una habitación utilizada como bodega.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que el cuarto donde inició el incendio no era utilizado como dormitorio, lo que evitó consecuencias mayores.

Sin embargo, el fuego causó daños considerables en el interior del inmueble, principalmente en objetos almacenados en dicha habitación.

Tras varios minutos de intensas maniobras, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda o a casas vecinas. Posteriormente, se realizó una revisión para descartar riesgos y asegurar el área.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones con instalaciones eléctricas, especialmente durante la temporada decembrina, ya que un descuido con adornos navideños puede derivar en emergencias de alto riesgo.