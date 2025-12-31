Robo en UTRCC de Monclova causa daños significativos

MONCLOVA, COAH.— La tranquilidad en el plantel UTRCC de la colonia Brisas del Valle se vio interrumpida al mediodía de ayer, cuando se reportó un robo que dejó cuantiosos daños materiales, principalmente en el área de cocina, la única en funcionamiento dentro de la institución.

Siendo aproximadamente las 12:00 horas, la Policía Preventiva recibió la alerta y se trasladó al lugar, donde tomaron contacto con Manuel Durán Flores, maestro chef del plantel, quien informó que al arribar notó que la zona de cocina había sido violentada.

Los responsables dañaron el compresor del sistema de climatización, sustrajeron cableado y se llevaron la válvula del tanque de gas, comprometiendo el funcionamiento del área y generando pérdidas económicas para la institución.

Las autoridades presentes recomendaron a Durán Flores acudir al Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente y se aseguraron de que no hubiera personas lesionadas ni riesgos adicionales en el sitio. Tras recabar la información y levantar el reporte, el lugar quedó bajo resguardo de la Policía Preventiva, quedando sin novedad posterior.