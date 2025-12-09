Accidente en Monclova provoca congestión vial

MONCLOVA, COAH. - La mañana de este martes, un choque por alcance entre dos vehículos ocurrió sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la intersección con Ejército Mexicano, movilizando a las autoridades locales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y el percance solo dejó como saldo daños materiales en ambos vehículos.

El accidente involucró a un Ford Focus gris, modelo 2005, conducido por Edgar Javier Haro Gómez, quien circulaba por el bulevar cuando, al distraerse al volante, no logró frenar a tiempo y se estampó contra una Dodge RAM Promaster blanco, modelo 2022, manejada por Iván Jassef Martínez Arévalo.

El choque, aunque aparatoso, no dejó víctimas que lamentar ya que ambos conductores resultaron ilesos. No obstante, los vehículos quedaron severamente dañados, lo que provocó una considerable congestión vial en la zona durante los primeros minutos tras el incidente.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, levantar el peritaje correspondiente y proceder con el retiro de los vehículos involucrados. Las autoridades confirmaron que la situación fue atendida sin mayores complicaciones y ambos conductores fueron llevados a la jefatura, donde llegarían a un convenio para el pago de los daños.