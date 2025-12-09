Hombre gravemente herido tras ser atropellado en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— La imprudencia y la falta de precaución cobraron factura la noche de este martes en el bulevar Santa Cecilia, donde un hombre de 60 años terminó gravemente herido luego de ser arrollado por un maestro jubilado que circulaba a bordo de un Toyota Camry.

El lesionado fue identificado como José Marcos Maldonado Puente, vecino de la colonia Independencia Sur de Castaños, quien intentaba cruzar la transitada arteria cuando fue embestido sin oportunidad de reaccionar. El fuerte impacto lo lanzó varios metros hasta quedar tendido sobre el pavimento, donde testigos solicitaron auxilio de inmediato.

El conductor responsable, José Peña Reza, de 60 años, maestro jubilado y con domicilio en la calle Rogelio Montemayor número 100, en la Ampliación Venustiano Carranza, fue detenido en el lugar por elementos municipales, quienes arribaron en cuestión de minutos para tomar control de la situación. El vehículo Toyota Camry blanco quedó asegurado.

Cuerpos de rescate de Castaños acudieron rápidamente al sitio y trasladaron al herido al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova. José Marcos permanece internado en estado delicado, luchando por sobrevivir a las severas lesiones derivadas del atropello.

Agentes del Departamento de Control realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y turnar el caso a las autoridades competentes.