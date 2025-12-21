Accidente en Ciénegas moviliza a autoridades

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer se registró un choque entre dos vehículos sobre el tramo de la carretera Cuatro Ciénegas–San Pedro, a la altura del ejido Santa Teresa, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal Coahuila.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al sitio los uniformados confirmaron que el percance no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en ambas unidades involucradas. La zona fue asegurada de manera preventiva para evitar un segundo accidente en este tramo carretero.

Acciones de la autoridad

Luego de las diligencias iniciales, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Estatal Coahuila con sede en Cuatro Ciénegas, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la determinación de la culpabilidad.

Llamado a la precaución

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en carreteras donde el flujo vehicular es constante.