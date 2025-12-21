Accidente de taxi en Monclova deja a adolescente lesionada

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente resultó lesionada luego de que el taxi en el que viajaba terminó prácticamente hecho acordeón, tras ser impactado por alcance por una camioneta cuyo conductor no logró detenerse a tiempo, cuando el carro de alquiler se encontraba detenido en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Lázaro Cárdenas, en Monclova.

El accidente se registró alrededor de las 13:45 horas, cuando David Meza Silva, conductor del vehículo de alquiler, circulaba con dirección al sur, trasladando a su pasajera rumbo a su centro de trabajo. Al llegar al cruce con la avenida Lázaro Cárdenas, el taxista detuvo su marcha al marcar alto el semáforo.

Sin embargo, Carlos Alberto Herrera Ortiz, conductor de una camioneta Ford Ranger, no guardó la distancia correspondiente y terminó impactándose violentamente contra la parte trasera del Nissan Tsuru habilitado como taxi.

El golpe fue de tal magnitud que el automóvil de alquiler quedó con el vidrio medallón destrozado y la cajuela completamente fruncida.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al sitio para brindar atención prehospitalaria tanto al conductor del taxi como a su pasajera, identificada como Esther, de 17 años de edad, quien resultó con diversas molestias tras el impacto.

La menor recibió pase médico para su valoración, mientras que su traslado a un hospital quedó a criterio médico.

Al lugar también arribaron oficiales de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente y deslindaron responsabilidades.

De acuerdo con la información recabada, el ajustador de la camioneta Ford Ranger se comprometió a hacerse responsable de los daños materiales y de la atención médica derivada del percance, por lo que las autoridades procedieron conforme a protocolo para liberar la vialidad.