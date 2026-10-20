Dos mujeres lesionadas en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos mujeres lesionadas, tres vehículos dañados y cuantiosas pérdidas materiales dejó un choque registrado minutos antes de las 18:00 horas en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Jesús Silva, en el primer cuadro de la ciudad.

El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a las conductoras involucradas y posteriormente las trasladaron a distintos hospitales para una valoración médica más completa.

La circulación fue interrumpida momentáneamente mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos.

De acuerdo con las primeras diligencias, Ana conducía una camioneta MG gris sobre la calle Venustiano Carranza, en dirección al poniente, acompañada de su madre. Ambas regresaban a casa después de realizar diversas actividades en el sector Centro.

Al llegar al cruce con Jesús Silva, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y continuó su marcha, impactándose contra un Chevrolet Chevy conducido por Abigail, una joven estudiante que se dirigía a la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).

Tras la colisión, ambas unidades se desviaron de su trayectoria y golpearon una Jeep Grand Cherokee blanca que se encontraba estacionada.

El impacto ocasionó daños en los tres vehículos y generó alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a ambas conductoras, quienes presentaban diversas molestias físicas.

En una primera valoración, sus lesiones no fueron consideradas de gravedad; sin embargo, ambas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica y descartar posibles complicaciones.

Abigail rompió en llanto al explicar las consecuencias del percance. Señaló que apenas había recuperado su automóvil después de permanecer en un taller mecánico y que lo utilizaba para trasladarse tanto a su trabajo como a la universidad.

Por su parte, Ana manifestó su preocupación por los daños sufridos por su camioneta, adquirida apenas unos meses atrás.

Elementos de las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades. La presunta omisión de la luz roja deberá determinarse mediante el peritaje correspondiente.