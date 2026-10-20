Detienen a joven en Monclova durante operativo de narcóticos

MONCLOVA, Coah. - Unos 7.5 kilogramos de cristal y marihuana fueron asegurados durante un cateo en una vivienda del fraccionamiento Carranza, en Monclova, donde las autoridades también detuvieron a un joven.

La intervención se realizó durante la medianoche en el cruce de las calles General Bravo y Padre Larios, con la participación de agentes de la Fiscalía General del Estado, policías municipales y estatales, elementos del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional.

El despliegue de unidades y la presencia de las corporaciones sorprendieron a los habitantes del sector. Para desarrollar las diligencias, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y restringieron el paso de peatones y automovilistas en los alrededores del inmueble.

El ingreso a la vivienda se efectuó mediante una orden de cateo autorizada por un juez, que facultó a las autoridades para realizar la inspección correspondiente.

Durante la revisión, los agentes localizaron diversas cantidades de narcóticos que, en conjunto, sumaron aproximadamente siete kilos y medio de cristal y marihuana. Las sustancias fueron aseguradas como parte de las actuaciones ministeriales.

El operativo también concluyó con la detención de un joven, cuya identidad no fue precisada en la información disponible.

Tras el hallazgo, el inmueble quedó bajo intervención de las autoridades, mientras que los narcóticos asegurados deberán integrarse a las investigaciones para establecer su procedencia y determinar las circunstancias relacionadas con su presencia en el domicilio.

Hasta el momento, no se ha informado si la vivienda era utilizada para almacenar o distribuir drogas, ni se han dado a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica del detenido.

La Fiscalía deberá continuar con las indagatorias para esclarecer los hechos y establecer, conforme a las pruebas recabadas, la posible responsabilidad de la persona detenida.

La diligencia reunió a corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el sector Carranza y tuvo como resultado el aseguramiento de las sustancias y la detención de un joven.