Invade bulevar y acaba volcado.

MONCLOVA, COAH.– Cuatro personas lesionadas, daños materiales de consideración y una intensa movilización de cuerpos de emergencia dejó un accidente registrado la tarde de este lunes en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Bogotá, luego de que una camioneta invadiera una vía de circulación preferente.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando una camioneta Nissan NP300 blanca, conducida por Carlos Joaquín García, originario de la Ciudad de México, fue impactada por un Volkswagen Golf gris que era manejado por Samuel López.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la camioneta, quien viajaba acompañado de Rita Barragán tras concluir su jornada laboral en Wal-Mart, ingresó al bulevar sin respetar la preferencia de paso, presuntamente por desconocer la circulación de la vialidad. La maniobra provocó que el automóvil compacto lo impactara de lleno.

A consecuencia del choque, la camioneta fue proyectada varios metros y terminó volcada sobre uno de sus costados, mientras que el Volkswagen Golf presentó severos daños en la parte frontal. En esta unidad también viajaba Mariana Pérez, de 26 años.

Testigos observaron que del automóvil comenzó a salir humo y, ante el riesgo de incendio, solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911. Antes del arribo de las corporaciones, ciudadanos utilizaron extinguidores para controlar un conato de incendio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos aseguraron el área y controlaron una fuga de combustible detectada en la camioneta volcada, evitando mayores riesgos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a los ocupantes de la Nissan, mientras personal de Bomberos atendió prehospitalariamente a los tripulantes del Volkswagen. Tras la valoración médica, las cuatro personas permanecieron en el sitio al confirmarse que ninguna presentaba lesiones de gravedad.

El accidente ocasionó afectaciones temporales a la circulación vehicular mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron el retiro de las unidades con apoyo de una grúa.

Vecinos del sector señalaron que el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Bogotá registra accidentes de manera recurrente debido a que algunos automovilistas desconocen o no respetan la preferencia de paso.