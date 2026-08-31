Explosión en comandancia de Ojocaliente deja al menos siete personas heridas

Al menos seis personas y un policía resultaron heridos tras un ataque con explosivos registrado durante la noche del domingo 30 de agosto cerca de la comandancia municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

El Gabinete de Seguridad confirmó que la agresión fue perpetrada con un "artefacto explosivo". Previamente, distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos El País, habían reportado que se trataba de un coche bomba.

De acuerdo con los reportes sobre el hecho, el explosivo fue colocado en un automóvil particular. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, explicó que la detonación provocó afectaciones tanto en la comandancia como en inmuebles ubicados en los alrededores.

Además de las personas lesionadas, el ataque dejó daños materiales en 11 vehículos y dos patrullas.

Las primeras imágenes de la explosión comenzaron a difundirse en redes sociales durante la noche del domingo. Fotografías y videos mostraron los efectos de la detonación ocurrida en las inmediaciones de la comandancia municipal, ubicada al sureste de la capital zacatecana.

Durante la mañana del lunes 31 de agosto, el Gabinete de Seguridad informó que ya se encontraba coordinando acciones con las autoridades de Zacatecas para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y lograr su detención.

Detalles confirmados

El ataque ocurrió mientras en Ojocaliente se desarrollaban actividades relacionadas con una de las fiestas patronales del municipio.

La agresión se registró además un día después de otro hecho con explosivos en Zacatecas. El sábado 29 de agosto se reportó un ataque contra elementos de la policía estatal en la carretera Federal 43, vía que comunica a Villa García, Zacatecas, con Asientos, Aguascalientes.

Acciones de la autoridad

Los hechos ocurren en medio del escenario de inseguridad que atraviesa Zacatecas y de cara a las elecciones de 2027, cuando se elegirá una nueva gubernatura en el estado.