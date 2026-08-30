Envisten a motociclistas y huyen del choque.

Dos jóvenes resultaron lesionados al ser impactados por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar antes del arribo de las autoridades.

MONCLOVA, COAH.- Dos motociclistas resultaron lesionados luego de ser embestidos por un automóvil que, tras provocar el accidente, se dio a la fuga en calles de la colonia Tierra y Libertad, en el sector Oriente.

El accidente ocurrió en la colonia Tierra y Libertad

El percance se registró durante la madrugada de ayer, cuando Carlos Ulises Barrios Coronado, de 19 años, con domicilio en la colonia Revolución, y su amigo Juan Luis Ramos Sánchez, de 18 años, vecino de la colonia Guerrero, circulaban a bordo de una motocicleta por la calle 38.

Al llegar al cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Tierra y Libertad, fueron impactados por un automóvil cuyo conductor, luego del choque, abandonó el lugar y escapó.

Atención médica en el lugar del accidente

Los dos jóvenes resultaron lesionados a consecuencia del impacto, por lo que fueron atendidos en el sitio por paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Tras ser valorados por los socorristas, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar.

Acciones de las autoridades

Elementos de Control de Accidentes acudieron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias del percance.

El conductor involucrado permaneció sin ser localizado tras retirarse del lugar.