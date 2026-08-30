Envisten a motociclistas y huyen del choque.
Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente, pero el conductor del automóvil involucrado no fue localizado.
Dos jóvenes resultaron lesionados al ser impactados por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar antes del arribo de las autoridades.
MONCLOVA, COAH.- Dos motociclistas resultaron lesionados luego de ser embestidos por un automóvil que, tras provocar el accidente, se dio a la fuga en calles de la colonia Tierra y Libertad, en el sector Oriente.
El accidente ocurrió en la colonia Tierra y Libertad
El percance se registró durante la madrugada de ayer, cuando Carlos Ulises Barrios Coronado, de 19 años, con domicilio en la colonia Revolución, y su amigo Juan Luis Ramos Sánchez, de 18 años, vecino de la colonia Guerrero, circulaban a bordo de una motocicleta por la calle 38.
Al llegar al cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Tierra y Libertad, fueron impactados por un automóvil cuyo conductor, luego del choque, abandonó el lugar y escapó.
Atención médica en el lugar del accidente
Los dos jóvenes resultaron lesionados a consecuencia del impacto, por lo que fueron atendidos en el sitio por paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).
Tras ser valorados por los socorristas, se determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital, por lo que permanecieron en el lugar.
Acciones de las autoridades
Elementos de Control de Accidentes acudieron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias del percance.
El conductor involucrado permaneció sin ser localizado tras retirarse del lugar.