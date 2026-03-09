Se estrellan en la Industrial

MONCLOVA, COAH.- La falta de acuerdo entre dos automovilistas sobre quién tenía la preferencia de paso terminó en un choque que movilizó a autoridades viales la tarde de ayer sobre la avenida Industrial, a la altura de un concurrido establecimiento comercial. Afortunadamente, el incidente dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Malibú color blanco colisionó contra otro vehículo Chevrolet color gris, luego de que ambos conductores coincidieran en el mismo cruce.

Tras el impacto, cada uno de los involucrados aseguró ante las autoridades contar con el derecho de paso, lo que generó versiones encontradas sobre la responsabilidad del accidente.

Los vehículos quedaron detenidos sobre la vialidad, provocando momentáneas afectaciones al tráfico en uno de los puntos de mayor circulación del sector. Testigos que presenciaron el choque dieron aviso a los números de emergencia.

Minutos después arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a asegurar el área y a recabar las primeras declaraciones de los conductores involucrados.

Los agentes también realizaron el levantamiento de evidencias y el croquis correspondiente para establecer la mecánica del percance y determinar quién resultó responsable.

A pesar de lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos, concentrándose los daños únicamente en las carrocerías de ambos automóviles.

Finalmente, las unidades fueron retiradas del lugar para restablecer la circulación, mientras las autoridades continuaron con el procedimiento administrativo que establece el reglamento de tránsito.