Conductora huye tras provocar accidente en Monclova: daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Una conductora provocó un aparatoso accidente la mañana de este viernes en la colonia Emiliano Zapata, donde dejó cuantiosos daños materiales tras impactar un vehículo estacionado y terminar incrustada contra la barda de la Casa Meced. Lejos de asumir su responsabilidad, abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos se registraron sobre la calle 22, donde un automóvil Nissan Versa de color rojo circulaba a exceso de velocidad cuando, por causas que ahora son investigadas, su conductora perdió el control de la unidad.

La trayectoria descontrolada del vehículo provocó que primero impactara un Chevrolet Spark color negro que se encontraba debidamente estacionado, causando severos daños en la carrocería de la unidad afectada.

Tras el primer golpe, el Versa continuó avanzando sin control hasta estrellarse violentamente contra la barda de la Casa Meced, donde terminó prácticamente incrustado, dejando evidentes daños tanto en el automóvil como en la estructura del inmueble.

Vecinos del sector salieron alarmados al escuchar el fuerte estruendo y de inmediato dieron aviso a las autoridades, temiendo que hubiera personas lesionadas debido a la magnitud del impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, pero al arribar descubrieron que la responsable ya había escapado.

Las investigaciones permitieron establecer que el Nissan Versa fue localizado posteriormente al interior de una cochera ubicada en el domicilio marcado con el número 103 de la misma calle 22, donde quedó resguardado tras el accidente.

Ante esta situación, los oficiales elaboraron el informe correspondiente y orientaron al propietario del Chevrolet Spark para que interponga la denuncia formal en contra de la presunta responsable, a fin de reclamar la reparación de los daños ocasionados.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente dejó pérdidas materiales de consideración y una conductora que prefirió desaparecer antes que enfrentar las consecuencias de su imprudencia.