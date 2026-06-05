Hallan restos óseos dentro de contenedor

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía ser el macabro hallazgo de una mano humana dentro de un contenedor de basura provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas la tarde de este viernes en la colonia Santa Eulalia, al sur de Monclova, aunque finalmente todo apuntó a que se trataba de restos de origen animal.

La alerta fue emitida por un ciudadano que, al observar entre los desperdicios una estructura ósea con apariencia similar a una extremidad humana, decidió reportar el hallazgo al sistema estatal de emergencias, temiendo estar frente a una escena relacionada con algún hecho violento.

La llamada activó los protocolos de seguridad y en cuestión de minutos arribaron al cruce de las calles Río Nasas y Eulalio Gutiérrez elementos de la Policía Municipal, Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal y efectivos de Acción y Reacción. La presencia de numerosas patrullas y unidades oficiales despertó la curiosidad de los vecinos, quienes observaron cómo los agentes acordonaban el área mientras realizaban una minuciosa inspección en el interior del contenedor.

Durante la revisión, los investigadores localizaron la pieza reportada, la cual se encontraba en estado óseo y presentaba características que fácilmente pudieron haber generado confusión entre quienes la observaron por primera vez. Aunque de manera preliminar los especialistas consideraron que se trataba de restos pertenecientes a un animal, posiblemente la extremidad de un perro o incluso de alguna especie silvestre, las autoridades decidieron seguir el procedimiento correspondiente para descartar cualquier situación relacionada con un delito.

Por ello, agentes de la Agencia de Investigación Criminal procedieron al aseguramiento de los restos y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense, donde serán sometidos a estudios periciales que permitan determinar con precisión su origen. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que no existen indicios de violencia ni elementos que hagan presumir la participación de una persona en el hallazgo, por lo que todo apunta a una falsa alarma que, sin embargo, obligó a desplegar un amplio operativo policial.

Mientras se esperan los resultados oficiales de los análisis forenses, las autoridades reiteraron que cualquier reporte relacionado con posibles restos humanos debe atenderse con seriedad para descartar riesgos y garantizar que no exista algún hecho criminal detrás de este tipo de hallazgos.